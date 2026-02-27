Pompu, domenica 1 marzo la "Pentolaccia dei Bambini"
A Pompu, domenica 1 marzo, si chiuderà il periodo di carnevale con un evento dedicato ai più piccoli. Nel “Centro Sociale” del paese, infatti, a partire dalle 16.30, la Pro loco, in collaborazione con il Comune, organizza la “Pentolaccia dei Bambini”. Nel corso del pomeriggio, oltra alle pentolacce, previsti anche balli, trucchi, giochi, palloncini e le zeppole per tutti. Con questo evento va così a chiudersi, anche nel piccolo paese incastonato sul Monte Arci, il periodo più colorato dell’anno.