Un pomeriggio di storie e riflessioni dedicato alle donne della vita reale. L’assessorato alla Cultura del Comune di Zeddiani promuove l’iniziativa “Non 1 ma 365 – Aspettando l’8 Marzo”, un momento di incontro e condivisione dedicato alla celebrazione delle donne nella loro dimensione più autentica e quotidiana. L’evento nasce con l’intento di valorizzare non figure lontane o simboliche, ma donne reali: forti, dignitose, protagoniste determinate della vita di tutti i giorni. Donne che, con il loro impegno, il loro lavoro e la loro presenza, contribuiscono ogni giorno alla crescita della comunità. Ad accompagnare il pubblico in questo percorso saranno i gruppi “Intrecci”, “Ragazzi in Bidda” e “Babbaua”, guidati da Alessandra Fanari, che proporranno storie, letture, esperienze e racconti capaci di stimolare riflessioni profonde e condivise. "Sarà un momento semplice, informale e autentico - spiega il sindaco Claudio Pinna - pensato per creare uno spazio di dialogo e partecipazione, in cui riconoscere e valorizzare il ruolo delle donne non solo l’8 marzo, ma ogni giorno dell’anno". L’appuntamento è per venerdì 6 marzo, a partire dalle 16.30, presso il Montegranatico di Zeddiani.

