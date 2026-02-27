Al via nelle biblioteche del Sistema Bibliotecario Anglona–Gallura il progetto “Insieme nella diversità – Leggere per crescere”, promosso dalla Cooperativa Athena e rivolto agli alunni delle scuole primarie. A partire da lunedì 2 marzo, gli spazi culturali del territorio di Tempio Pausania ospiteranno un ciclo di incontri di animazione alla lettura dedicati ai bambini tra i 6 e i 10 anni.

La Cooperativa Athena, ideatrice del progetto, si avvarrà della collaborazione della dott.ssa Marta Gabriel, esperta in animazione alla lettura, che guiderà gli incontri nelle biblioteche del territorio.

L’iniziativa, finanziata dal Ministero per tutte le biblioteche aderenti al Sistema, mette al centro il tema della diversità come valore educativo e occasione di crescita. Attraverso racconti e albi illustrati, i piccoli lettori saranno accompagnati in un percorso che parla di culture differenti, disabilità, amicizie tra bambini di etnie diverse ed esperienze di vita lontane ma capaci di incontrarsi nelle pagine di un libro.

Non solo letture ad alta voce, ma anche laboratori, attività didattiche e momenti di confronto pensati per stimolare empatia, rispetto e capacità di ascolto. L’obiettivo è chiaro: educare all’inclusione fin dalla tenera età, fornendo strumenti per comprendere e valorizzare le differenze.

