Ritorna sull’isola dell’Asinara la gara che racconta fatiche, paesaggi e bellezze. Si sono aperte ufficialmente le iscrizioni per la terza edizione di Escape from Asinara, l’aquathlon adventure che domenica 28 giugno 2026 riporterà atleti e appassionati sull’isola parco per una delle sfide più affascinanti e impegnative della stagione sportiva. L’evento, organizzato dal Triathlon Team Sassari, unisce corsa e nuoto in un unico percorso continuo tra mare e terra, attraverso scenari di bellezza naturale e selvaggia nel cuore del Parco Nazionale dell’Asinara. La gara si sviluppa in quattro frazioni — due di corsa e due di nuoto — e mette alla prova resistenza, tecnica di nuoto in acque libere e capacità di gestione delle transizioni in un contesto non convenzionale. La prima frazione di corsa è di 14,4 chilometri, una sfida che parte da Cala Reale e si snoda lungo l’unica strada cementata che attraversa l’isola fino alla zona cambio di Fornelli. Questo tratto collinare, con salite e discese panoramiche e un dislivello positivo di oltre 300 metri, richiede passo regolare e concentrazione costante, offrendo scorci sul mare e sulla natura incontaminata circostante. La prima frazione di nuoto di 1,7 chilometri comincia una volta terminata la corsa. Gli atleti si immergono nel canale di Fornelli, che separa l’isola dell’Asinara dall’Isola Piana. Qui oltre 1,7 chilometri di nuoto in mare aperto mettono alla prova tecnica e tenuta, con le acque limpide dell’arcipelago come teatro naturale della sfida. Dall’Isola Piana parte un tratto di corsa di circa 1,6 chilometri che attraversa la piccola isola deserta su un sentiero segnalato, immerso nella macchia mediterranea, fino alla zona di cambio presso la spiaggia dell’Imbarcatogio. Questo segmento, breve ma intenso, richiede agilità e un buon ritmo dopo la prima nuotata. L’ultimo segmento di nuoto conduce gli atleti dall’Isola Piana alla spiaggia della Pelosetta (Stintino), dove è fissato l’arrivo. I circa 900 metri finali nel mare aperto chiudono la gara e portano i partecipanti verso il traguardo, con lo spettacolo naturale del Golfo di Asinara a fare da cornice.

