Proseguono a Villaurbana i cicli di incontri programmati all’interno del progetto “TRIGU”, promossi dal Comune nell’ambito del “Bando Borghi”, finanziato con i fondi del PNRR.

L’appuntamento con l’iniziatica “Fare rete per restare e crescere” è sabato 28 febbraio, alle 16, nell’aula consiliare del Municipio, dove si terrà la nuova assemblea della fase finale del progetto.

Nel corso dell’incontro si vedranno i risultati raggiunti al momento e si comincerà a ragionare sulle attività da fare per la costituzione di un sistema di rete per lo sviluppo locale. L’incontro, aperto a tutti i cittadini, ai giovani, alle imprese e alle associazioni interessate a contribuire, rappresenta un passaggio importante per l’avvio concreto del percorso verso la costituzione di una rete di imprese e per il rafforzamento della collaborazione tra attività economiche, associazioni e comunità locale.

“Un incontro di coordinamento di tutte le attività – conferma Paolo Pireddu, sindaco di Villaurbana – affinché si possa creare una rete che lavora e collabora con la stessa missione, all’insegna del piano di sviluppo pensato”.

© Riproduzione riservata