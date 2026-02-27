L'area archeologica di Turris Libisonis al centro dei più importanti eventi e concerti, la realizzazione del modello 3D della statua del satiro del museo Antiquarium che potrà essere messo a disposizione del maestro cartapestaio di Viareggio per il Carnevale Turritano e l’apertura dei musei e dell’area archeologica in occasione delle festività. Questi i punti salienti dell’incontro istituzionale al Palazzo del Marchese con Melissa Ricetti, la nuova direttrice della Direzione regionale Musei nazionali Sardegna che, dallo scorso 5 febbraio, ha assunto l'incarico precedentemente ricoperto da Francesco Muscolino. E’ stata accolta dal sindaco Massimo Mulas, dall'assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, dal presidente del Consiglio comunale Franco Satta. hanno ricevuto Melissa Ricetti, nuova direttrice della Direzione Regionale Musei nazionali Sardegna che, dallo scorso 5 febbraio, ha assunto l'incarico precedentemente ricoperto da Francesco Muscolino. La direttrice, alla guida dell'Ufficio del Ministero della Cultura che cura la gestione e la valorizzazione dei musei statali nell'Isola, è stata accompagnata da Stefano Giuliani, direttore del museo archeologico nazionale "Antiquarium Turritano" e dell'area archeologica e dall' architetta della Drm Sardegna Valentina Geromino. Nel corso dell’incontro si è aperta la prospettiva, grazie all’incarico triennale della Ricetti, di una collaborazione ancora più strutturata e proficua. In particolare è stato avviato un dialogo sulla programmazione di eventi culturali all'Antiquarium, alla sua riapertura, e in area archeologica, sulla base della convenzione stipulata qualche anno fa che rappresenta la cornice normativa di riferimento per ogni futura iniziativa finalizzata alla fruizione, valorizzazione e promozione patrimonio archeologico cittadino. Diversi i temi che hanno portato a un confronto produttivo con risposta positiva sull’apertura straordinaria del Museo e dell’area archeologica in occasione della Pasquetta, di Monumenti Aperti e della festa patronale. Inoltre sarà possibile utilizzare, in accordo con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, l'area archeologica come straordinario scenario per concerti, rassegne ed eventi culturali a pagamento grazie a operatori privati pronti a organizzare manifestazioni di rilievo nazionale in grado di promuovere maggiormente il sito. Un altro risultato è stato dall’autorizzazione all'utilizzo, per il logo del Carnevale Estivo turritano, dell'immagine stilizzata che riproduce la Maschera del Satiro in marmo bianco del I sec. d.C. proveniente dalle Terme Maetzke e conservata presso l'Antiquarium, e infine realizzazione del modello 3D del satiro che potrà essere messo a disposizione del Maestro cartapestaio viareggino Giacomo Marsili per i laboratori del Carnevale estivo e della DRM Sardegna e del Museo per future iniziative di valorizzazione del reperto.

