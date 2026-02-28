Ultimi appuntamenti di carnevale nell’Oristanese. A Siris l’epilogo è in programma domenica 1 marzo, con la festa curata dalla Pro loco del paese. A partire dalle 15.30, nella sede dell’associazione, partirà la sfilata delle maschere per le vie del piccolo centro del Parte Montis. Non solo, tra le attività anche la distribuzione dei fatti fritti agli anziani di età superiore ai 75 anni, la pentolaccia e, chiusura, con l’apericena di comunità, con aperitivi, salsiccia, formaggio, pane “indorau” e favata.

Un intero pomeriggio all’insegna del divertimento e della socialità.

