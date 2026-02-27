Torna la rassegna “Il teatro dei bambini”, la serie di spettacolo ideati per i più piccoli giunta alla terza edizione ideata dall’associazione Anfiteatro Sud, sotto la direzione artistica di Susanna Mameli. Cinque gli spettacoli in calendario, un percorso dedicato alle famiglie e ai più piccoli che attraversa linguaggi diversi del teatro contemporaneo: clown, teatro di figura, burattini, narrazione e teatro d’attore. La rassegna propone spettacoli capaci di unire divertimento ed emozione, stimolando immaginazione, ascolto e partecipazione, nel segno di un teatro pensato come esperienza condivisa tra bambini e adulti. Tutti gli spettacoli si terranno alle 18 al Piccolo teatro dei ciliegi di Poggio dei Pini. Dopo l’esordio di sabato scorso con “Clown in viaggio” del Teatro Circo Maccus, la rassegna riprenderà il 14 marzo con “Diario di un triceratopo” della compagnia Il Crogiuolo; il 28 con “Camminando sotto il filo” a cura de La Botte e il Cilindro. Ad aprile appuntamenti l’11 con “La strega e il pirata”, spettacolo di La maschera teatro, e il 18 con “Il grande albero delle storie”, portato in scenda da Le compagnie del cocomero. La rassegna sostiene la ricerca sulle malattie rare, con particolare attenzione all’Anemia di Diamond-Blackfan, contribuendo a dedicare la magia del teatro a un progetto di solidarietà rivolto ai bambini e alle loro famiglie. i.m.

