Abitare Costa Paradiso è un progetto sulla conoscenza diretta del territorio e sul rapporto tra patrimonio naturale e costruito, attraverso modalità diverse di osservazione, attraversamento e ascolto. Promosso dal Comune di Trinità d’Agultu e Vignola e prodotto da U-BOOT Lab, prosegue con una tre giorni di eventi (dal 25 al 27 settembre) il percorso di innovazione culturale avviato intorno all’opera di Alberto Ponis, mettendo in relazione architettura, comunità e ambiente attraverso pratiche condivise di conoscenza e partecipazione. Gli appuntamenti di sabato e domenica si inseriscono inoltre nelle Giornate Europee del Patrimonio.

Ad aprire il programma, venerdì 25 settembre alle ore 18, sarà l’escursione paesaggistica Alla scoperta degli ecosistemi litoranei lungo i sentieri costieri, a cura di Antonio Muntoni, guida ambientale naturalistica. Un percorso a piedi dedicato alla conoscenza degli ecosistemi litoranei e all’osservazione delle relazioni tra le diverse componenti naturali che caratterizzano il paesaggio di Costa Paradiso.

Sabato 26 settembre alle ore 16 il programma proseguirà con una visita alle architetture di Alberto Ponis, condotta dall’architetto e docente Paolo Sanjust. Il percorso offrirà una nuova occasione per conoscere le opere di Ponis direttamente nei luoghi in cui sono state realizzate e osservarne il rapporto con la conformazione del terreno, i graniti, la vegetazione e il paesaggio costiero.

Alle ore 19, a Casa Li Baietti, la giornata proseguirà con JANNEMURU | QUOTA LITICA, organic electronic live set. Jannemuru è il progetto del produttore, sound artist e performer sardo Nicolò Mulas, la cui ricerca nasce dall’incontro tra field recording, elettronica e paesaggio. Nei suoi live set, registrazioni ambientali si intrecciano a sintetizzatori, sequenze, percussioni elettroniche e strumenti suonati dal vivo, dando forma a performance costruite ogni volta in relazione al luogo e aperte all’improvvisazione.

Il live set sarà accompagnato da un aperitivo al tramonto.

Domenica 27 settembre alle ore 10 il programma si chiuderà con una seconda visita alle architetture di Alberto Ponis, sempre a cura di Paolo Sanjust. L’appuntamento si concluderà con la visita guidata delle ore 12 alla Chiesa incompiuta di Alberto Ponis - spazio iconico che Abitare Costa Paradiso sta contribuendo a far riscoprire e rivivere - dove saranno riallestite la mostra dedicata al progetto dell’edificio e la temporary library.

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