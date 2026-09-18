Due giornate di apertura straordinaria nell’area archeologica di Turris Libisonis del Museo nazionale dell’Antiquarium Turritano di Porto Torres in occasione delle Giornate Europee del patrimonio. L’iniziativa è in programma sabato 26 settembre dalle 16 alle 20 con ultimo ingresso alle 19, per le visite guidate alla Domus di Orfeo e Terme Centrali, mentre domenica 27 dalle 9 alle 13 con ultimo ingresso alle 12, sempre per le visite guidate ai due siti, gli unici aperti a causa dei cantieri ancora aperti che coinvolgono le diverse aree del parco archeologico. L’intero complesso è interessato da importanti lavori di valorizzazione dell’area interna ed esterna, con l’obiettivo di eliminare le barriere architettoniche e garantire il miglioramento dell’accessibilità cognitiva del museo e dell’area archeologica. Tre i progetti finanziati che, oltre a prevedere l’efficientamento energetico all’interno della esposizione del museo, uno dei primi interventi portati a termine, si stanno concludendo le opere che collegano direttamente le due aree, quella museale e di Turris, con spazi completamente rinnovati, una nuova segnaletica e percorsi accessibili a tutti.

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