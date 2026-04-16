Calangianus si prepara ad accogliere un evento internazionale dedicato all’eccellenza della panificazione: da domani, venerdì 17 aprile, prende il via la nuova edizione dei World Bread Masters, manifestazione che riunisce maestri panificatori, chef, artigiani e appassionati del settore in un ricco programma tra cultura, tradizione e innovazione.

L’appuntamento, ospitato principalmente al Palazzo Corda (2° piano), si aprirà alle ore 17:00 con i saluti istituzionali e la presentazione ufficiale dell’evento. A introdurre la serata sarà Daniela Astara. A seguire, spazio subito alla pratica con il Master Cooking Bread: protagoniste le maestre Betty Farchi e Antonietta Spanu, che guideranno una dimostrazione sulle tecniche di decorazione del pane e dei dolci al mirto. Il viaggio nel gusto proseguirà con “Gocce d’Oro sul Pane”, un percorso sensoriale dedicato all’incontro tra pane e olio extravergine d’oliva sardo, curato da Giandomenico Scanu di Agris Sardegna. La serata sarà accompagnata da atmosfere musicali live del duo acustico “Acoustichords”. Sempre nella giornata inaugurale verranno aperte anche le aree espositive dedicate all’artigianato e all’archeologia presso il Museo del Sughero, oltre alla mostra “Per le antiche scale” a Palazzo Lu Tinnenti.

Il programma entrerà nel vivo sabato 18 aprile con il concorso ufficiale dei World Bread Masters: dalle 9:00 la consegna dei pani in gara, seguita da dimostrazioni tecniche a cura di esperti del settore, tra cui Manolo Albano dell’Accademia del Lievito Madre di Sassari. Dopo lo scrutinio e la riunione della giuria, il pomeriggio offrirà ulteriori momenti formativi sulle tecniche decorative. In serata, riflettori puntati su “Gioielli di Sardegna”, un percorso enogastronomico tra tradizione e creatività con gli chef di Mirtò, accompagnato dai vini del Mandrolisai. Non mancherà la componente musicale: il pianista Jakob Schroeder si esibirà in concerto, mentre alle 20:00, nell’ambito di Expo Calangianus, si terrà “Sinfonia di Bande”, con le bande musicali della Sardegna.

Gran finale domenica 19 aprile con le premiazioni ufficiali dei vincitori della seconda edizione dei World Bread Masters, presentate da Luisa Cardinale. La giornata si concluderà con le esibizioni della banda musicale e del gruppo folk locale, a testimonianza del forte legame tra tradizione, territorio e cultura.

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