Alghero si prepara ad accogliere EVOA, il nuovo Festival della Tradizione Olearia promosso dal Distretto Rurale Alghero Olmedo. La conferenza stampa inaugurale è in programma giovedì 21 maggio alle 18, alla Torre di Sulis, dove sarà presentato il programma ufficiale della manifestazione. Il festival, in programma dal 21 al 24 maggio, sarà dedicato alla cultura dell’olio extravergine d’oliva, tra territorio, tradizione e futuro dell’olivicoltura mediterranea. Quattro giornate pensate per raccontare il valore produttivo, culturale e identitario dell’olio EVO, con degustazioni, visite nei frantoi, masterclass, convegni ed esperienze rivolte a produttori, istituzioni, operatori del settore e cittadini. Durante la serata inaugurale sarà aperta anche la mostra “Radici d’Olio”, un percorso dedicato alla storia dell’olivicoltura locale attraverso fotografie storiche, racconti e testimonianze del territorio. EVOA nasce così come occasione di incontro e valorizzazione di una delle produzioni più rappresentative del territorio, capace di unire memoria agricola, qualità, paesaggio e prospettive di sviluppo per l’olivicoltura del Nord Ovest Sardegna.

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