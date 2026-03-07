C’è un modo diverso di celebrare l’8 marzo, lontano dai riti consumistici e più vicino al battito della terra e delle parole. A Samugheo, domani prenderà vita la prima edizione di “Vestite di Versi”, un incontro poetico ideato dalla poetessa Milena Musu per celebrare la donna attraverso il gesto autentico del camminare e del leggere insieme. L’idea affonda le radici in un’esperienza vissuta in Emilia Romagna, dove aveva sperimentato le “Passeggiate letterarie” ideate da Loris Arbati. «Ritornata in Sardegna», racconta, «ho pensato che sarebbe stato bello replicarlo, anche se mi sono accorta che c’è poco protagonismo femminile. Forse perché noi donne siamo ancora abituate a pensare agli altri, più che a noi stesse». Da quella riflessione è nata la volontà di creare un appuntamento fisso capace di integrare sport e poesia, cura del corpo e dell’anima. Un’esigenza che nel territorio oristanese assume una valenza ulteriore, se pensiamo che «questa zona registra il più alto tasso di diabete della regione, rendendo ancora più preziosa una proposta che unisce movimento, bellezza e comunità».

L’evento, patrocinato dal Comune di Samugheo e organizzato con Oubliette Magazine e la casa editrice Tomarchio Editore, nasce per restituire alla poesia una dimensione conviviale, lontana dall’isolamento dei social media. Il programma prenderà avvio alle 10 a Casa Serra, con i brani di benvenuto del Coro Polifonicu Samughesu e l’esibizione della chitarrista classica Maria Luciani. Il gruppo si incamminerà poi lungo un percorso di circa dieci chilometri, pianeggiante e accessibile a tutti, che conduce alla Tomba dei Giganti Paule Luturru. Qui, verso le 12:30, ogni partecipante potrà presentare il proprio libro leggendo alcune poesie, con il monumento nuragico a fare da palcoscenico naturale.

Il pomeriggio proseguirà, poi, con letture in un punto panoramico, per concludersi alle 17 a Casa Serra con banchetti di libri aperti all’acquisto, vendita e scambio. La partecipazione è gratuita e aperta a poeti, scrittori e chiunque voglia trascorrere una giornata all’insegna della convivialità letteraria. Per partecipare è necessario inviare titolo del libro, anno di pubblicazione e casa editrice a milena.musu@studio.unibo.it. Ingresso libero.

