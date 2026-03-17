Sono aperte le iscrizioni al corso serale dell’Istituto Professionale “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale” nella sede di Maracalagonis, un’opportunità formativa inclusiva rivolta a giovani e adulti che desiderano conseguire un diploma e acquisire competenze concrete nel settore agricolo.

Il percorso si caratterizza per una didattica flessibile e per le numerose attività pratiche svolte in collaborazione con aziende del territorio, tra cui realtà zootecniche, cantine e imprese agroalimentari. Un’esperienza che consente agli studenti di avvicinarsi direttamente al mondo del lavoro e sviluppare competenze subito spendibili.

«Il corso serale rappresenta una vera occasione di riscatto e crescita personale per chi vuole rimettersi in gioco, offrendo un ambiente inclusivo e attento alle esigenze di tutti», sottolinea il professor Ettore Crobu, referente per l’orientamento>.

Sulla stessa linea il referente di sede, professor Mario Asquer: «La collaborazione con le aziende del territorio è un valore aggiunto fondamentale: permette agli studenti di vivere esperienze concrete e costruire il proprio futuro professionale».

Il diploma consente l’accesso al mondo del lavoro, ai concorsi pubblici e all’università.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare la sede dell’Istituto “Duca degli Abruzzi” di Maracalagonis.

© Riproduzione riservata