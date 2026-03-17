Un nuovo incontro letterario arricchisce il calendario della rassegna "ViaConvento Primavera 2026", dedicata alla promozione della cultura e della lettura. Una serie di racconti per entrare nella Sardegna più autentica, più vera e più verace, e compiacersi nel realizzare quanta bellezza nasconde l’Isola, nell’interminabile varietà di colori, profumi e panorami che la caratterizzano.

Giovedì 19 marzo alle ore 18, presso la Biblioteca delle Minoranze Linguistiche dell’ex convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari 4, lo scrittore Mauro Mura presenterà il suo libro ‘Una sciarpa, un maglione… e altri trentaquattro racconti’ (Domus de Janas, 2025). A dialogare con l’autore sarà Giovanni Runchina.

Il volume raccoglie una serie di racconti che accompagnano il lettore in un viaggio tra ricordi, luoghi e atmosfere profondamente legate alla Sardegna. Tra i protagonisti dei racconti c’è Seui, paese arroccato tra boschi di lecci, roverelle, castagni, noci e noccioli, con le sue strade intricate fatte di vicoli e salite, i balconi in ferro battuto e l’ospitalità dei suoi abitanti. Un luogo che diventa scenario di storie, emozioni e frammenti di vita quotidiana, capace di restituire al lettore un senso di autenticità, cultura e tranquillità.

Mauro Mura, nato a Cabras nel 1973, ha pubblicato il suo primo libro nel 2009, col titolo ‘Dalla stupidità… l’intelligenza’. Con questa nuova raccolta di racconti continua il suo percorso narrativo fatto di osservazione del territorio, ironia e attenzione per le storie della comunità, con la Sardegna a fare da quadro.

La rassegna ViaConvento è promossa dal Comune di Quartu Sant'Elena con il sostegno della Regione Autonoma della Sardegna. Tutte le iniziative sono a ingresso gratuito e senza prenotazione. In occasione degli incontri si presta sempre massima attenzione all’ecosistema, con particolare impegno per la riduzione dell’impatto ambientale, attraverso l’utilizzo di materiali ecosostenibili, inviti digitali e l’eliminazione della plastica.



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