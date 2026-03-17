Un incontro pubblico per discutere di giustizia e Costituzione. Oggi, martedì 17 marzo alle 17.30, nella sala consiliare del Comune di Ortacesus, è in programma l’iniziativa dal titolo “In gioco c’è la Costituzione”.

Ad aprire l’appuntamento saranno i saluti della sindaca del paese della Trexenta, Maria Carmela Lecca. Seguiranno gli interventi di Simona Fanzecco, segretaria generale della Cgil Cagliari, e di Mauro Grandesso, già presidente del Tribunale di Cagliari. Durante l’incontro verranno affrontati i temi legati alla riforma della giustizia e alla tutela dei principi costituzionali, con l’obiettivo di offrire ai cittadini un momento di approfondimento e confronto pubblico su una questione che sta animando il dibattito nazionale in vista della consultazione prevista per domenica 22 e lunedì 23 marzo.

L’appuntamento di Ortacesus si inserisce in una serie di iniziative che nelle ultime settimane stanno coinvolgendo diversi centri della Trexenta, dove associazioni, amministratori e cittadini stanno promuovendo momenti di discussione e informazione sui temi legati alla riforma e al ruolo della Costituzione. Nei giorni scorsi un incontro molto partecipato si è svolto a Gesico, con la presenza di numerosi cittadini provenienti da vari paesi della Trexenta e anche dal Sarcidano. Nel corso della serata si sono alternati diversi interventi di giuristi, amministratori e rappresentanti del mondo associativo e sindacale.

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