Stabilità per gli organizzatori, garanzie economiche e visibilità nazionale e internazionale anche nei mesi di media e bassa stagione: la rete creata da Salude & Trigu ha raggiunto obiettivi che spiegano perché la formula creata dalla Camera di Commercio di Sassari sia studiata in tutta Italia. E tra qualche settimana il progetto sbarcherà anche a New York per proporre una vetrina che guarda a un mercato molto interessato all'isola non solo per il turismo.

Alla conferenza stampa per la presentazione dell'ottava edizione, tenutasi nella sede dell'ente camerale, è intervenuto in collegamento anche Ruben Sanpietro, di VisitItaly, che ha reso note cifre lusinghiere: «In 5 anni sono stati pubblicati oltre 500 contenuti, significa che nel nostro portale un giorno su tre era presente un evento sardo. Nel 2025 abbiamo raggiunto 12,5 milioni di utenti, ma soprattutto rispetto al 2024 l'engagement è cresciouto del 280%».

Gli eventi ammessi per il 2026 sono 100 (85 confermati, il resto nuovi) sulle 156 domande pervenute. Riguardano manifestazioni di folklore, riti di tradizione, produzioni tipiche locali, arti visive, musica, letteratura e anche altro. Come evidenziato dal presidente della Camera di Commercio Stefano Visconti e da Antonella Viglietti, responsabile del progetto «i Comuni coinvolti sono 77 sui 92 totali, e di questi 11 sono nuovi».

Il 70% degli eventi coprono i mesi spalla e di bassa stagione. Altri punti di forza la velocità nell'istruttoria per esaminare le domane (meno di 30 giorni) e la certezza del finanziamento con i voucher divisi per tre fasce a seconda dei criteri stabiliti: 18 mila euro, 9 mila e 4 mila euro gli importi.

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