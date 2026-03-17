Il talento e la straordinaria forza di Maria Paiato incontrano il Riccardo III di Shakespeare. Un progetto desiderato dalla pluripremiata attrice veneta prende vita grazie all’intesa con il regista Andrea Chiodi. Per il circuito de La Grande Prosa organizzato dalla CeDac il "Riccardo III" arriva in Sardegna: da domani a domenica sarà al Teatro Massimo di Cagliari, mentre lunedì 23 marzo andrà in scena al Teatro Comunale di Sassari.

Nel cast Riccardo Bocci, Tommaso Cardarelli, Francesca Ciocchetti, Ludovica D’Auria, Giovanna Di Rauso, Giovanni Franzoni, Igor Horvat, Emiliano Masala, Cristiano Moioli, Lorenzo Vio e Carlotta Viscovo. La riduzione e adattamento sono di Angela Dematté, le scene di Guido Buganza.

“Riccardo III” racconta l'ascesa al trono, attraverso una serie di intrighi e delitti, del Duca di Gloucester che, dopo aver eliminato grazie a una falsa profezia il Duca di Clarence, succede al fratello, il re Edoardo IV, dapprima come reggente poi, dopo la scomparsa dei nipoti, come sovrano, sedando con ferocia i tentativi di insurrezione e riuscendo a sedurre Lady Anna, figlia di Richard Neville e vedova di Edoardo di Lancaster, salvo poi sacrificarla per poter sposare la nipote Elisabetta di York.

Nella tragedia shakespeariana storia e invenzione s'intrecciano per disegnare la figura del villain, quasi un'incarnazione del male: Maria Paiato, affermata (e pluripremiata) attrice di teatro e di cinema presta volto e voce a Riccardo, un uomo amareggiato e crudele, il cui desiderio di rivalsa agli occhi del mondo si traduce nella sanguinosa corsa verso il potere fino alla caduta, nell'eterno gioco delle armi, dopo una notte di incubi in compagnia dei fantasmi delle sue vittime.

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