Ha fatto tappa a Pula “Sa Mariga de s’aggiuru”, l’anfora itinerante in terracotta simbolo dell’aiuto reciproco e dell’impegno contro la violenza di genere. L’iniziativa, nata nel 2023 su impulso dell’assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Domusnovas, continua il suo viaggio di comunità in comunità con l’obiettivo di sensibilizzare e rafforzare il sostegno alle donne.

L’arrivo dell’anfora è stato accolto dal sindaco Walter Cabasino, la vicesindaca Elisabetta Loi e l’assessora alle Politiche sociali Manuela Serra, insieme agli agenti della Polizia locale, ai dipendenti comunali e ai giovani del Servizio civile.

La consegna ufficiale è avvenuta da parte della sindaca di Domus de Maria, Concetta Spada, affiancata dall’assessora alla Pubblica istruzione Raffaella Fadda. Un momento reso ancora più significativo dalla lettura di una poesia scritta per l’occasione dal poeta pulese Gino Rosa.

Nel pomeriggio, spazio al coinvolgimento delle famiglie: i bambini dell’asilo nido, accompagnati dai genitori, hanno partecipato attivamente inserendo nell’anfora disegni e piccoli messaggi. Nei prossimi giorni, l’iniziativa sarà arricchita anche dai lavori realizzati dagli studenti della scuola secondaria di primo grado, in occasione della Giornata del 25 novembre.

“Sa Mariga de s’aggiuru” resterà a Pula fino a giovedì, quando sarà consegnata al Comune di Villa San Pietro, proseguendo il suo percorso di sensibilizzazione nel territorio.

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