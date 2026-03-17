Un piccolo scorcio del capoluogo di un tempo, celato e tutto da scoprire. La rassegna "Kar El - La Città di Dio" fa ritorno mercoledì 18, con un nuovo appuntamento dedicato all'antico borgo di Sant'Elia: si inizia alle 18 per il tour di "A Bellu A Bellu", guidato dal ricercatore storico Maurizio Pretta e seguito alle 19:30 dallo storytelling in compagnia dell'archeologo Mauro Dadea, per chiudere con il concerto narrativo prodotto da Casa di Suoni e Racconti. La quale organizza l'intera serata, in collaborazione con Blessed Scapes e L'Isola che Vorrei.

Con orario d'incontro dato ai visitatori per le 18 in via dei Navigatori 1, di fronte al Lazzaretto di Cagliari, la visita a cura di Pretta va ad esplorare i caratteristici e suggestivi vicoli dell'antico borgo, soffermandosi in particolare sulla Parrochia del quartiere e sulla sua storia. Terminata la passeggiata culturale, ci si sposta alla Chiesa di san Bartolomeo per la narrazione di "Le Periferie del Mare, Sant'Elia", condivisa da Pretta e Dadea a offrire le rispettive conoscenze storiche.

È invece per le 20 la musica di "Sancti Innumerabiles - L'Eterna Ricerca dei Corpi Santi", tra racconto e performance: interpreti dell'esibizione sono Marco Secchi e Daniela Loi Lobina, a cui sono affidate voci e giocattoli sonori, mentre il fondatore della Casa di Suoni e Racconti, Andrea Congia, va ad arricchire l'opera con chitarra classica e sintetizzatore. Quest'ultimo momento della serata è a ingresso libero, pur consigliandosi la prenotazione come per il resto dell'evento.

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