Definita come una pianista “dal tocco luminoso” Martina Consonni aprirà venerdì al teatro Verdi di Sassari (20.30) l’edizione numero 16 de "I grandi interpreti della musica", la rassegna curata dalla Cooperativa Teatro e/o Musica.

Martina Consonni sarà accompagnata dalla Teatro Verdi Chamber Orchestra (Konzertmeister Guglielmo De Stasio) nel programma che prevede l’esecuzione del Concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra Hob XVIII:11 di Franz Joseph Haydn e del Concerto in sol minore op. 25 per pianoforte e orchestra di Felix Mendelssohn Bartholdy, inframmezzati dalla Sonata a quattro n. 1 in sol maggiore di Gioachino Rossini.

Nata a Como e diplomata in pianoforte a soli 14 anni, Martina Consonni ha debuttato giovanissima, a 10 anni, con la Bacau Philharmonic Orchestra e da allora si esibisce nelle più prestigiose sale internazionali, tra cui la Berliner Philharmonie, la Wigmore Hall e la Royal Albert Hall di Londra, l’Elbphilharmonie di Amburgo, la Tonhalle di Zurigo, il Teatro La Fenice di Venezia e il Teatro alla Scala di Milano.

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