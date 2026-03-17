L’Aasemblea generale dei Comuni e degli altri Enti locali della Sardegna associati è stata convocata dal presidente dell’ASEL Rodolfo Cancedda per giovedì 19 marzo, in prima convocazione, e Venerdì 20 marzo alle ore 16, in seconda convocazione, nella Sede sociale a Cagliari Piazza Galilei, 17.

Lo ha deciso il Consiglio direttivo dell’associazione, con all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio Consuntivo e dell’allegata Relazione dell’attività svolta nello scorso anno e del Bilancio di previsione e del programma di attività per il corrente anno.

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