Un maestro di ritmo e improvvisazione, direttamente dagli Stati Uniti al capoluogo: mercoledì 18 il Bflat di Cagliari sarà teatro della masterclass di batteria officiata dal grande Dave Weckl, che andrà a esplorare tecnica, musicalità, interplay e visione artistica, grazie al confronto diretto degli allievi presenti con uno dei più autorevoli percussionisti viventi. Un'imperdibile occasione, in programma dalle 18 alle 20 al jazz club di via del Pozzetto 9.

In una carriera ormai più che quarantennale, Weckl è internazionalmente riconosciuto da colleghi e appassionati come un'influentissima figura della batteria jazz e fusion. Nato nel 1960 in quella fucina musicale che è tutt'oggi Saint Louis in Missouri, l'artista entra negli anni Ottanta a far parte dell'Elektric Band del solo e unico Chick Corea: un contesto che gli permetterà di spiccare, grazie all'originale percussionismo e all'uso innovativo e simultaneo di batteria elettronica e acustica.

Ma Weckl vanta anche una carriera solista, che ha avuto inizio nel 1990 con l'album di debutto "Master Plan", il quale ha rappresentato in modo inequivocabile una svolta nella sua carriera: e oltre ai propri progetti, numerose sono anche le collaborazioni con musicisti del calibro di Mike Stern, George Benson, Lee Ritenour e tanti altri ancora. Così come, accanto agli impegni concertististici e discografici, il percussionista porta avanti un'intesa attività didattica svolta anche tramite una scuola online, a suo nome e da lui fondata.

Con l'obiettivo di ispirare giovani e meno giovani a entrare nel mondo della musica con la batteria o qualunque altra strumentazione, la missione di Weckl arriverà finalmente pure nel capoluogo. Gli interessati sono ancora in tempo per versare la quota di partecipazione online, sui siti di Box Office Sardegna e di Forma e Poesia nel Jazz, cooperativa promotrice dell'iniziativa insieme al Bflat.

© Riproduzione riservata