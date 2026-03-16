Cronache e gemme di un anno di musica in Sardegna, con una top ten tutta da svelare: il 21 marzo sarà per il secondo anno Su Tzirculu di Cagliari a ospitare "Sa Fest!", evento organizzato dalla testata indipendente Sa Scena, fin dal 2017 impegnata a raccontare ‒ e valorizzare ‒ il panorama sonoro isolano. Appuntamento alle 19 al locale di via Molise 58 dove, oltre alla presentazione dell'annuario 2025, sarà in programma anche un dibattito con ospiti speciali (tra cui Daniela Pes) e a seguire i live di Angus Bit e Notrasa.

Nata da un'idea di Daniele Mei, Sa Scena diventa ufficialmente testata giornalistica nel 2021, formalizzando così un impegno portato avanti in totale autonomia anche negli anni a venire: e tra le frequenti pubblicazioni web, le iniziative culturali e gli immancabili annuari, Sa Scena è oggi un tassello prezioso del mondo editoriale indipendente nell'Isola, in un costante sostegno mostrato tanto dai lettori quanto dagli artisti.

E per l'occasione infatti, Nicolò Angius (Angus Bit), Alessio Atzori (Notrasa) e l'acclamata Daniela Pes presenzieranno sul palco, in dialogo con il caporedattore di Sa Scena Simone La Croce e la docente e conduttrice Myriam Mereu, alla quale si affiderà la moderazione. Una volta raccontati i contenuti del nuovo volume e chiuso il dibattito, sarà svelata al pubblico la top ten dei dischi del 2025 ‒selezionati con cura dai redattori riuniti ‒ per passare poi ai concerti, con l'hip hop etereo, rarefatto e bucolico di Angus Bit e le trame elettroniche e downtempo dal sapore funk di Notrasa.

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