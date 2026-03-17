Si svolgerà questa estate la storica Coppa Città di Sinnai, di calcio, giunta alla sua 54esima edizione. Un torneo che rappresenta da sempre un punto di riferimento per il calcio estivo locale e per l’intera comunità. Per giovedì alle 19, nella sala consiliare del Comune, è previsto un incontro dell'assessore allo sport Alessio Serra con le squadre partecipanti per presentare nel dettaglio il torneo e definire gli ultimi aspetti in vista dell’inizio della competizione.

Tra le principali innovazioni introdotte, spicca infatti l’inclusione obbligatoria di cinque giocatori minorenni per squadra, con un’età minima di 15 anni. <Una scelta significativa-dice Alessio Serra, assessore allo sport- pensata per motivare e avvicinare sempre più giovani al torneo, offrendo loro l’opportunità di mettersi in mostra in un contesto competitivo ma fortemente radicato nel territorio.

La Coppa Città di Sinnai non è solo sport, ma memoria collettiva: un torneo che in passato ha regalato partite intense e molto sentite dalla popolazione, diventando parte integrante della storia calcistica popolare del paese.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche l’assessore allo sport, Alessio Serra, che ribadisce l’obiettivo dell’amministrazione: “Far rivivere e appassionare sempre più persone a questo torneo, che rappresenta un patrimonio sportivo e sociale della nostra comunità>.

Intanto, è già fissato il prossimo appuntamento ufficiale: l’organizzazione incontrerà squadre e partecipanti giovedì 19 alle ore 19 presso la sala consiliare, per presentare nel dettaglio il torneo e definire gli ultimi aspetti in vista dell’inizio della competizione.



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