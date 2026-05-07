Una giornata in bicicletta per promuovere la mobilità lenta, il rispetto dell’ambiente e il piacere di vivere il territorio all’aria aperta. Domenica 10 maggio torna a Oristano “PedaliAmo 2026”, la ciclopedalata ecologica che unisce sport, socialità e sensibilizzazione ambientale lungo il percorso tra Sa Rodia e Torre Grande. La manifestazione, organizzata dall’associazione Bike Or Team presieduta da Roberto Pigato e patrocinata dal Comune di Oristano, partirà dal parcheggio di viale Repubblica. Le iscrizioni e il ritiro del kit partecipante inizieranno alle 9, mentre la partenza della pedalata è fissata per le 10. I partecipanti raggiungeranno il porticciolo turistico di Torre Grande, dove sarà allestito un punto ristoro con frutta e acqua. Dopo la sosta, il gruppo farà ritorno a Oristano per il pranzo finale con panino e bibita inclusi nella quota di iscrizione. L’obiettivo dell’iniziativa è incentivare l’uso della bicicletta come mezzo sostenibile e salutare, coinvolgendo persone di tutte le età in una giornata pensata per stare insieme e riscoprire il territorio con ritmi più lenti. La quota di iscrizione è di 10 euro e comprende la t-shirt ufficiale dell’evento fino a esaurimento scorte, il ristoro e il pranzo finale seguito da musica e animazione. Sarà possibile iscriversi online fino a domani tramite Bike Or Team, via telefono o WhatsApp al numero 3493967335 oppure direttamente la mattina dell’evento prima della partenza.

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