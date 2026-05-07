Un’estate tra sport, giochi e attività in acqua per i più piccoli. A Ortacesus torna “Acqua e Sport 2026”, il campo scuola organizzato dalla cooperativa sociale Ranoplà nella piscina comunale in località Is Arenas e rivolto ai bambini dai 3 ai 13 anni. L’iniziativa prenderà il via il 9 giugno e proseguirà dal lunedì al venerdì con un programma giornaliero dedicato ad attività ricreative, giochi di squadra, laboratori e momenti in piscina pensati per accompagnare l’estate dei giovani partecipanti. «Siamo al lavoro per promuovere un programma di iniziative pensato per il divertimento dei più piccoli», spiegano Luca Cardia e Maria Assunta Onali, gestori della struttura.

La giornata inizierà alle 9 con l’accoglienza, seguita alle 9.30 dai giochi in acqua. In mattinata spazio anche ai giochi di squadra, prima del pranzo previsto alle 12.30. Nel pomeriggio i bambini parteciperanno a giochi e laboratori, per poi tornare in piscina alle 15.30. Le attività si concluderanno alle 16.30 con la preparazione al rientro. La società Ranoplà, incaricata dal Comune della gestione degli impianti sportivi lungo la SS 128 Centrale Sarda al km 14.500, punta così a offrire alle famiglie un servizio educativo e ricreativo durante il periodo estivo. Per informazioni e prenotazioni sono disponibili i numeri 339 5299946 e 349 1991055.

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