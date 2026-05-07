L’appuntamento è per sabato prossimo alle 20 nell’aula magna delle scuole di viale Europa. Ad aprire la rassegna organizzata dalla compagnia teatrale Il Salto del Delfino sarà “Le Serve” di Jean Genet con la regia di Nicola Michele. “Le Serve” è una commedia tragica ispirata a un fatto di cronaca realmente accaduto a Le Mans nel 1933: il duplice omicidio da parte delle sorelle Pain della loro padrona e di sua figlia. Si tratta di uno dei testi più originali del ‘900 dove si intrecciano realtà e immaginazione, amore e odio, potere e sottomissione.

Sul palcoscenico le attrici Simona Ferru, Ylenia Marras e Giorgia Piano, che si sono formate nel laboratorio di arti sceniche della Compagnia teatrale. La rassegna “Teatri d'Estate” proseguirà a Dolianova, tra giugno e luglio, con tre nuove produzioni della Compagnia Il Salto del Delfino dirette da Nicola Michele. In programma lo spettacolo di teatro contemporaneo “Donne al Centro”, con drammaturgia originale di gruppo; gli altri due allestimenti sono rivolti all'infanzia e alla famiglia: “Alice nel paese delle meraviglie”, liberamente ispirato al romanzo di Carrol, e “Viola e Blu”, uno spettacolo che porta l'attenzione sulla parità di genere.

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