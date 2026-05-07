Anche Sassari partecipa alla lotta al tumore ovarico. Domani, venerdì 8 maggio, i palazzi storici e i simboli del potere e della cultura si accenderanno di color Tiffany in occasione della Giornata Mondiale sulla Consapevolezza del Tumore Ovarico. Una iniziativa promossa dall’associazione ALTo, Associazione Lotta al Tumore Ovarico, che coinvolgerà anche il resto dell’isola, con l'obiettivo di alzare il livello di attenzione su una patologia, dall’alto indice di mortalità, che colpisce migliaia di donne ogni anno ma di cui si parla molto poco. “Ogni luce accesa – dichiara Maria Teresa Cafasso, presidente di ALTo – è un invito a una donna a fare un controllo, a informarsi sui sintomi, a non sentirsi sola. Lo facciamo per chi sta lottando ogni giorno e per chi, purtroppo, non ce l’ha fatta. Dietro ogni facciata illuminata c’è una storia che non può e non deve restare nell’ombra”. I siti e le opere illuminate saranno la Banca d’Italia, il Museo Sanna, il Palazzo della Provincia, la Caserma Lamarmora, l’Università di Sassari, Palazzo Ducale, la riproduzione della Venere di Milo dell’Istituto d’Arte. Il Tiffany colorerà anche diverse altre realtà dell’isola come, ad esempio, San Gavino Monreale dove, tra l’altro, avverrà un intervento simbolico: la scala del Giardino di Lù sarà colorata di Tiffany dall’artista Manu Invisibile.

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