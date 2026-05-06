Dopo l’”anteprima” cagliaritana, segnata dal record storico di presenze con 120.156 visite registrate, entra nel vivo la trentesima edizione di Monumenti Aperti con un calendario di appuntamenti che coprirà l’Isola da nord a sud. Il programma regionale si concentrerà prevalentemente lungo il mese di maggio per poi riprendere in ottobre, soprattutto in quei comuni impegnati nelle elezioni amministrative di giugno. Sempre a maggio inizierà anche il programma nazionale, che però vedrà la massima partecipazione in autunno. Insieme ad Arbus, Dorgali, Escalaplano (solo domenica), Guspini, Oristano, Porto Torres, Sant’Anna Arresi, Sestu e Usini, la manifestazione sabato 9 e domenica 10 maggio arriva a Settimo San Pietro.

Tra i siti archeologici da visitare sabato e domenica prossimi a Settimo San Pietro, c'è il Pozzo sacro: unico nel suo genere, si trova sulla collina di Cuccuru Nuraxi e risale alla fine dell’età del Bronzo. A renderlo originale è la collocazione a un’altezza molto superiore rispetto alla falda acquifera, ma anche il fatto che la scalinata di accesso non termina direttamente sul pozzo, ma immette in una tholos ipogeica. Ai piedi di Cuccuru Nuraxi sarà possibile visitare il Centro di sperimentazione didattica e divulgativa Arca del tempo (via Alagon 36). La particolare struttura consente un emozionante viaggio virtuale lungo il tempo, dalla Preistoria ai giorni nostri, attraverso ricostruzioni di paesaggi e monumenti riguardanti non solo il territorio di Settimo San Pietro ma tutta l’area vasta di Cagliari. Sarà possibile ammirare inoltre la collezione di reperti archeologici donasta al Comune dallo studioso selargino Carlo Desogus e inaugurata tre anni fa proprio in occasione di Monumenti Aperti.

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