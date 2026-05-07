Sulla facciata del municipio di Olbia sventola la bandiera della Croce Rossa Italiana: in occasione della Giornata mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna rossa, domani, il Comitato di Olbia ha consegnato lo stendardo al Comune, esposto come segno concreto di vicinanza alla comunità e di impegno condiviso nel sostenere chi è più vulnerabile, ogni giorno. “Un gesto simbolico ma ricco di significato che rappresenta i principi fondamentali del nostro movimento: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontariato, unità e universalità”, dicono dal Comitato di Olbia che ringrazia l'amministrazione comunale per aver accolto questo momento e per il supporto alle attività della Croce Rossa Italiana sul territorio.

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