Riparte a Sorso l'edizione 2026 di “Il Maggio dei Libri”. La Biblioteca comunale “Salvatore Farina” si prepara a ospitare un ciclo di incontri con autrici e autori che animeranno l’intero mese per gli appassionati bibliofili. L’appuntamento inaugurale è fissato per venerdì 8 maggio, alle ore 18 presso i locali della Biblioteca in via Siglienti. Protagonista della serata sarà lo scrittore Vindice Lecis, che presenterà il suo ultimo romanzo storico, “Arbaree. Le avventure del capitano Montonaro” (Condaghes). L’opera trasporta il lettore nella Sardegna della seconda metà del Quattrocento, un’epoca segnata dal dominio della Corona d’Aragona e dalle lotte di potere tra feudatari. L’autore dialogherà con Gian Paolo Ortu, appassionato esperto di storia locale, approfondendo le tematiche di un’epopea che fonde rigore storico e fascino narrativo. Il calendario degli incontri proseguirà per tutto maggio, sempre alle ore 18 presso la Biblioteca Salvatore Farina: 16 maggio con Neria De Giovanni che presenta "Donne da Nobel"; 22 maggio con Gabriele Masala per "Omicidio a Cala Lupo"; 29 maggio Giampaolo Cassitta presenta "La legge di donna Matilde". L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale di Sorso in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura e il Ministero della Cultura.

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