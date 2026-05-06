Lo scalo marittimo di Porto Torres non solo come porta di ingresso ma come meta di destinazione crocieristica internazionale. Con questo obiettivo nasce l’evento Italian Cruise Day in Tour, il forum dell’industria crocieristica dal titolo: “Porto Torres, sulla rotta di Giulio Cesare – Esperienza tra storia e natura”, una tre giorni, in programma a Porto Torres dal 18 al 20 maggio, organizzata dalla Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna in collaborazione con Risposte Turismo, col patrocinio del Comune turritano e del Parco nazionale dell’Asinara. Nella sede del Centro servizi della Port Authority, lunedì 18 maggio alle 14.30, si terrà il primo appuntamento dell’iniziativa che vedrà la partecipazione delle maggiori compagnie crocieristiche a livello mondiale, fra cui Costa Crociere e Msc, insieme a compagnie di nicchia del segmento lusso, interessate a conoscere da vicino il territorio e le sue infrastrutture. Come da format, dopo i saluti di apertura, seguirà l’intervento tecnico-scientifico a cura di Risposte Turismo, durante il quale verrà presentato un quadro aggiornato sul traffico crocieristico in Italia e nel Mediterraneo, arricchito da spunti per lo specifico contesto territoriale di Porto Torres. Seguiranno due tavole rotonde: la prima dedicata ad approfondire le proposte e gli scenari futuri per la destinazione Porto Torres-Asinara, la seconda a discutere sul suo ruolo come nuova rotta per le crociere nel Mediterraneo. Martedì 19 e mercoledì 20 maggio si terrà un Fam trip per i delegati delle compagnie croceristiche che saranno accompagnati in un percorso esperienziale che comprende nella prima giornata la visita guidata all’isola dell’Asinara, con focus su patrimonio naturalistico, aree protette, servizi disponibili e potenzialità per escursioni dedicate ai passeggeri delle navi da crociera. Mentre il 20 maggio è in programma un tour della città di Porto Torres, con presentazione dei principali siti archeologici, culturali e religiosi, delle infrastrutture portuali e dei servizi turistici locali. A seguito della partecipazione all’iniziativa del Seatrade Cruise Global a Miami, avvenuta nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha elaborato un progetto di promozione territoriale, attraverso l'elaborazione di una serie di video proiettati durante la fiera che raccontano la città, il fascino della sua storia millenaria, la ricchezza del patrimonio archeologico e la dimensione naturalistica dell’isola e del Golfo dell’Asinara, offrendo ai crocieristi un’esperienza autentica tra mito, cultura e paesaggi unici, il tutto mirato a valorizzare Porto Torres non solo come porta d'ingresso ma, soprattutto, come destinazione unica nel suo genere. Il programma è stato illustrato dall'assessora al Turismo, Giansimona Tortu, durante le commissini congiunte Asinara e Commercio, presieduto da Sabrina Pusceddu e Giovanna Manca. «A seguito del confronto con i responsabili di marketing della Port Authority si è deciso di lavorare su questa nuova immagine, - spiega l’assessora Tortu - troppo spesso Porto Torres è stata vista come porta di entrata e di uscita, mentre l’intento è quello di creare una meta, poiché la città turritana ha tutta una serie caratteristiche che consente di essere promossa come luogo di interesse».

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