Alla vigilia del taglio del nastro, il Porto Cervo Wine & Food Festival svela il volto della madrina della 15esima edizione: a inaugurare domani alle 14.30 l’evento boutique dedicato alle eccellenze vitivinicole ed enogastronomiche locali e non sarà Daniela Ferolla.

La giornalista e conduttrice televisiva sarà protagonista del tradizionale taglio del nastro al Conference Center insieme alle autorità attese per l’occasione. Organizzato dall’Hotel Cala di Volpe e dal Cervo Hotel, il PCWFF rappresenta un appuntamento decisamente glamour per il settore, attraendo a Porto Cervo il meglio del mondo del vino e del food. Il festival rappresenta infatti una vetrina di respiro globale, capace di offrire visibilità e opportunità di networking agli espositori, anche attraverso il circuito degli hotel, dei ristoranti e dei bar più esclusivi della destinazione.

La manifestazione si articolerà in quattro giornate: quelle di oggi e di domani saranno riservate agli operatori, ai buyer e alla stampa specializzata, mentre sabato e domenica gli spazi espositivi saranno aperti al pubblico. Tra i momenti più attesi la consegna dei PCWFF Award, che includono riconoscimenti dedicati ai vini, a seguito di degustazione alla cieca, agli spirits e alle personalità che si sono distinte nel panorama enogastronomico, e gli eventi “fuori fiera”, che negli ultimi anni hanno riscosso grande successo con dj set, cocktail d’autore e momenti di intrattenimento in un’atmosfera esclusiva e coinvolgente.

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