Promuovere salute, benessere e qualità della vita attraverso un percorso dedicato ad adulti e anziani. È l’obiettivo del ciclo di seminari “Salute, benessere e longevità”, promosso dal Comune di Sarroch e organizzato dalla Cooperativa sociale Passaparola.

La rassegna sarà presentata domani alle 17 nel Centro di aggregazione sociale, in un incontro aperto alla cittadinanza. Dopo i saluti del sindaco Angelo Dessì, interverranno la vice sindaca e assessora alle Politiche sociali Biancarosa Meloni, la presidente della cooperativa Caterina Carta e Roberto Pili, presidente della Comunità Mondiale della Longevità – Ierfop.

Nel corso dell’appuntamento verrà illustrato il calendario completo delle attività in programma tra maggio e dicembre 2026. “Gli incontri affronteranno temi legati al benessere fisico, mentale ed emotivo – spiega Bianca Meloni -, abbiamo organizzato questi appuntamenti con l’obiettivo di offrire strumenti concreti per migliorare la qualità della vita e favorire una longevità attiva dei nostri anziani”.

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