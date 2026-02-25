“Bentornato giro di Sardegna” e “W il giro” sono i due striscioni apparsi questo pomeriggio nella centrale via Roma a Carbonia.

Capoluogo minerario che domani sarà tappa di arrivo della seconda giornata del giro di Sardegna di ciclismo. L'arrivo è previsto in via Manno intorno alle 15, in base alla media oraria dei corridori che partiranno da Oristano e prima di arrivare nel capoluogo minerario percorreranno la SP83, passando per Buggerru, Masua e Nebbia, prima di imboccare la statale 126. Per poi raggiungere la città mineraria entrando dalla rotonda di Is Gallus nei pressi della Grande Miniera di Serbia, per poi proseguire verso il centro intermodale e via Roma. In occasione del passaggio degli atleti, come indicato dalla prefettura sono state disposte le chiusure delle strade interessate dal passaggio della gara a partire da 30 minuti prima del veicolo recante il cartello mobile con scritto - inizio gara ciclistica e per i 30 minuti successivi al passaggio dell'altro veicolo con il cartello fine gara ciclistica.

Tutti gli svincoli all'interno del Comune di Carbonia, comprese le rotonde sulla SS126 saranno presidiati dalle forze dell'ordine, protezione civile, polizia locale e dalle numerose associazioni cittadine che hanno dato la loro disponibilità. Il tutto per garantire un'ottima riuscita dell'evento che vedrà città di Carbonia al centro di un grosso evento a livello internazionale trasmesso in 5 continenti. Soddisfatto anche Giuliano Usai del Vespa Club Carbonia, una delle tante associazioni che domani saranno impegnate a coadiuvere le forze dell'ordine nella gestione del traffico, siamo felici che un'importante manifestazione così importante torni i città e siamo onorati di essere stati coinvolti " Un'altra ordinanza emessa dal comandante della polizia locale Andrea Usai, istituisce il divieto di sosta a partire dalle 18 fino alle 20 di domani in via Manno e Piazza Roma, dove è previsto l'arrivo e nelle vie Oberhausen, Fosse Ardeatine, piazza Matteotti e largo Montuori e via Dello Sport. Vie che saranno chiuse anche al transito dalle ore 3 di domani mattina per consentire le soste ai mezzi e alle attività dell'organizzazione. Gli ultimi 700 metri di via Roma che conducono all'arrivo di via Manno saranno chiusi con delle transenne. “Vi aspettiamo domani in centro a Carbonia per assistere all'arrivo della tappa e per le premiazioni dice l'assessora allo sport Giorgia Meli,”

© Riproduzione riservata