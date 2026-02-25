Ultimo appuntamento, giovedì 26 febbraio, con il percorso di partecipazione e co-progettazione “Cultura in Movimento”, promosso dall’Unione di Comuni Alta Marmilla per costruire una visione condivisa dei luoghi della cultura e definire nuove strategie di sviluppo culturale. L’ultimo incontro sarà in presenza, dalle 10 alle 17, nella sede dell’Unione di Comuni Alta Marmilla, ad Ales. Il progetto, realizzato in collaborazione con la rete “Dinamica”, ha coinvolto la cittadinanza e gli operatori culturali, attraverso incontri, tavoli di lavoro e momenti di confronto, in un percorso finalizzato alla definizione delle linee guida per la valorizzazione del patrimonio culturale locale. Le attività hanno permesso la mappatura delle risorse culturali e l’avvio di un processo partecipativo orientato alla costruzione di un modello condiviso e dei Piani di Valorizzazione.

© Riproduzione riservata