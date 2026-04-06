Si intitola “L’ingegnere che costruì l’Italia” l’iniziativa organizzata a Ittiri in omaggio a Giovanni Antonio Porcheddu, il re del cemento armato. L’evento, in programma mercoledì 8 aprile alle 18, presso il teatro comunale XXV Luglio, si inserisce nell’ambito del Genera Festival, per una serata dedicata alla figura dell’ingegnere Giovanni Antonio Porcheddu, nato a Ittiri e protagonista dello sviluppo dell’Italia moderna. Durante l’incontro sarà presentato il volume che ripercorre la vita e l’opera del pioniere del calcestruzzo armato: dalle umili origini alla straordinaria carriera che lo portò a realizzare oltre 2.600 progetti tra Europa e Africa, contribuendo in modo decisivo all’evoluzione dell’ingegneria e dell’architettura. Interverranno autorevoli ospiti del mondo accademico e istituzionale, insieme agli autori del libro, che guideranno il pubblico alla scoperta di una storia fatta di innovazione, impegno e riscatto sociale. Presenta la serata Maria Caterina Manca. Un’occasione per conoscere da vicino una figura che ha lasciato un segno indelebile nella storia del nostro Paese.

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