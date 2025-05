Nel 2024 era stato un successo, e così la Ferrari Gym ha deciso di proporre la seconda edizione di “𝐢𝐧𝐃𝐈𝐅𝐄𝐒𝐀 𝟐𝟎𝟐𝟓 - 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐝𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐮𝐭𝐨𝐝𝐢𝐟𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐨𝐧𝐧𝐞” ideato dal maestro Patrizio Loi.

Il corso, gratuito e a numero chiuso (iscrizione obbligatoria), si articolerà in 10 lezioni, che si svolgeranno di sabato, dalle 10 alle 13, a partire dal 3 maggio, nella palestra Ferrari Gym, in via Montecassino 58, a Cagliari. Si tratta di un programma destinato non solo a vittime di violenza di genere, ma anche a donne che ricercano un aiuto per la ricostruzione o l’aumento dell’autostima e della sicurezza in se stessi, che vogliono avere la capacità di reagire davanti ad un pericolo e imparare a difendersi.

L’obiettivo è offrire delle basi teorico-pratiche di difesa personale, una visione analitica medico-clinica e psicologica dei problemi legati alla violenza domestica e di genere nonché delle nozioni e consigli legali. Si farà un’analisi dettagliata e completa di quello che accade durante un’aggressione, delle possibili reazioni e atteggiamenti delle vittime.

Quattro i relatori: il maestro Patrizio Loi, coordinatore di inDIFESA ed esperto di difesa personale (è il Responsabile Regionale del settore Difesa Personale di Federkombat e Tecnico Europeo di 2º livello); la dottoressa Eleonora Fois, psicologa e psicoterapeuta; l’avvocata Silvia Cocchiara, specializzata in mediazione familiare civile e penale; la dottoressa Ilaria Vannucci, psichiatra, psicoterapeuta e psicotraumatologa.

Per partecipare è obbligatorio presentare il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica, nonché effettuare la registrazione gratuitamente tramite la segreteria della palestra, che può essere contattata al numero 070521912 (ogni giorno dalle 10 alle 14 e dalle 17.30 alle 20.30) o via mail all’indirizzo info@ferrarigym.net anche per ulteriori informazioni.

© Riproduzione riservata