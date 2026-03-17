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Trump accusa la Nato: "Errore sciocco" sullo Stretto di Hormuz
17 marzo 2026 alle 18:40aggiornato il 25 maggio 2026 alle 04:29
Milano, 17 mar. (askanews) - "Penso che la Nato stia commettendo un errore molto sciocco, e lo dico da tempo, mi chiedo se la Nato sarà mai in grado di esserci per noi. Quindi questa è stata una grande prova. Perché non abbiamo bisogno di loro, ma avrebbero dovuto esserci". Lo ha dichiarato il presidente americano Donald Trumo, durante un incontro con il primo ministro irlandese Micheàl Martin.