Al Teatro Lirico di Cagliari l'opera ''Norma'', il capolavoro di Vincenzo Bellini

Al Teatro Lirico la Norma, capolavoro di Vincenzo Bellini, tragedia in due atti su libretto di Felice Romani. E' il terzo appuntamento della stagione, l'ultima esecuzione a Cagliari risale a 12 anni fa. Ambientata nella Gallia occupata dai Romani, racconta la storia di Norma, sacerdotessa dei Druidi e madre segreta dei figli del proconsole romano Pollione, che viene da lui tradita per la giovane Adalgisa. L’opera va in scena in un allestimento originale di Teatro Grande di Brescia, As.Li.Co., Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona, Teatro Fraschini di Pavia e Teatro Verdi di Pisa, di proprietà del Teatro Lirico di Cagliari che risale all’ottobre 2022, firmato, per la regia, da Elena Barbalich, artista veneziana al suo debutto a Cagliari. Nel cast principale il ruolo di Pollione sarà interpretato dal tenore sardo Francesco Demuro, la direzione musicale di Orchestra e Coro del Teatro Lirico è invece affidata a Renato Palumbo. Sono previste recite fino a domenica. Nel video parla dell'opera la regista, Elena Barbalich.