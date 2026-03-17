Cagliari, studio sulle politiche di ritorno: «ripensare il rientro degli emigrati è possibile creando le condizioni»

''Ripensare il rientro: strategie per una Sardegna attrattiva'', questo il titolo del convegno, a Cagliari, durante il quale è stato presentato uno studio promosso da FAES, Regione Sardegna e Comitato regionale per l'Emigrazione e immigrazione delle Acli della Sardegna.

L'obiettivo comprendere le motivazioni che hanno spinto a partire dall'isola e quelle che potrebbero invece motivare un eventuale ritorno.

Secondo i dati AIRE 2024 sono oltre 130mila i sardi che vivono all'estero, la maggior parte (circa l'86,4%) in Europa, il 10% in America, il resto tra Asia Africa e Oceania. Il 41% delle persone interpellate dalla ricerca ha espresso una intenzione esplicita di rientro. Nel video di Egidiangela Sechi gli interventi di Mauro Carta, presidente CREI-Acli della Sardegna e di Pierpaolo Cicalò, presidente dell'Istituto Fernando Santi.