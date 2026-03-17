Regione, aeroporti ai privati in sei mesi. Campo Largo: «Prese tutte le cautele per il ruolo della Regione»

«Andiamo avanti uniti, abbiamo previsto tutte le cautele per il ruolo della Regione». Il Campo Largo si compatta sull'operazione di fusione e privatizzazione dei tre aeroporti sardi che ha visto il primo via libera della Giunta Todde. La delibera approvata fissa condizioni e tappe di un percorso che di fatto riparte da zero e che si dovrebbe chiudere in sei mesi.

La Regione punta a un compito strategico nella futura gestione, insieme al fondo Ligantia F2i, della rete unica degli scali, allargata al Cagliari-Elmas. L'ingresso nella futura holding con i 30 milioni da stanziare per una quota azionaria intorno al 10%. Decisivi saranno i nuovi pareri, soprattutto della Corte dei Conti.

ALESSANDRO SOLINAS - COORDINATORE MOVIMENTO 5 STELLE SARDEGNA

PAOLA CASULA - CONSIGLIERE REGIONALE SINISTRA FUTURA

VALTER PISCEDDA - CONSIGLIERE REGIONALE PD

SALVATORE CAU . CONSIGLIERE REGIONALE ORIZZONTE COMUNE