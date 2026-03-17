Turismo inclusivo: in Sardegna la sfida delle spiagge senza barriere

Un mare senza barriere, accessibile a tutti. È questo l’obiettivo della Sardegna, che punta a trasformarsi in un’isola davvero inclusiva, dove chiunque può godere delle sue spiagge e dei suoi percorsi naturali. Il progetto “L’Isola che accoglie”, promosso dalla Regione Sardegna, ha già stanziato oltre 16 milioni di euro per venti Comuni dell’Isola, con l’biettivo di rendere le spiagge senza barriere, migliorare i servizi e creare percorsi accessibili per persone con disabilità, anziani e famiglie. A conferma di questo impegno, il presidente di Sardegna Accessibile, Alfio Uda, ha spiegato come molte località balneari sarde stiano trasformando il turismo in un’esperienza davvero inclusiva: spiagge attrezzate, percorsi sicuri e servizi pensati per tutti, dove il mare smette di essere un privilegio e diventa un diritto aperto a chiunque voglia viverlo.