Tempio: svolta nell’inchiesta sul rapinatore mascherato, c’è un fermoSi tratta di un cinquantenne catturato in un capanno nei boschi, già noto alle forze dell’ordine per un presunto coinvolgimento in episodi di violenza sessuale
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Svolta improvvisa nelle indagini su una rapina messa a segno nei giorni scorsi ai danni di commerciante di Tempio, un uomo di 50 anni è stato rintracciato dai Carabinieri e trasferito, in stato di fermo, nel carcere di Bancali.
Stando a indiscrezioni sarebbe stato prelevato durante la notte da una sorta di capanno, in un bosco del Limbara, dove si trovava da giorni. La contestazione è pesante, è accusato di avere fatto irruzione in un deposito (bombole e gpl) della periferia di Tempio e di avere minacciato il titolare con una pistola, stando alle indagini era mascherato con un passamontagna.
L’uomo è noto alle forze dell’ordine per altre indagini e processi a suo carico, in particolare per il coinvolgimento in presunti episodi di violenza a sfondo sessuale. Nessun commento da parte del difensore, l’avvocato Alberto Sechi.