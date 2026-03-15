Svolta improvvisa nelle indagini su una rapina messa a segno nei giorni scorsi ai danni di commerciante di Tempio, un uomo di 50 anni è stato rintracciato dai Carabinieri e trasferito, in stato di fermo, nel carcere di Bancali.

Stando a indiscrezioni sarebbe stato prelevato durante la notte da una sorta di capanno, in un bosco del Limbara, dove si trovava da giorni. La contestazione è pesante, è accusato di avere fatto irruzione in un deposito (bombole e gpl) della periferia di Tempio e di avere minacciato il titolare con una pistola, stando alle indagini era mascherato con un passamontagna.

L’uomo è noto alle forze dell’ordine per altre indagini e processi a suo carico, in particolare per il coinvolgimento in presunti episodi di violenza a sfondo sessuale. Nessun commento da parte del difensore, l’avvocato Alberto Sechi.

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