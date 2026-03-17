Tornano le Giornate Fai di Primavera: otto le aperture nell'Isola
Il prossimo fine settimana tornano le Giornate Fai di Primavera, 34esima edizione. Otto le aperture nell'isola a Cagliari, Sassari, Calangianus, Palau, Arborea, Orgosolo, Monserrato e Assemini.
Tra le novità l'idrovora di Sassu e il Museo delle Ferrovie Arst. Tutte le informazioni nel sito del Fai.
Nel video l'intervista di Egidiangela Sechi alla Presidente del Fai Sardegna Monica Scanu che illustra alcune delle visite offerte il 21 e 22 marzo prossimi.