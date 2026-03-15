Un luogotenente dei carabinieri, originario di Macomer, si è reso protagonista di un salvataggio in extremis di un uomo che si voleva suicidare. Il militare, il luogotenente Alberto Bosu, originario di Macomer, che da tanti anni svolge il servizio a Castagnole Lanze, un paese vicino ad Alba, nelle Langhe, al comando di una pattuglia, appena saputo del gesto che stava per compiere un uomo di 51 anni del posto, non ha perso tempo, dopo aver ricevuto la telefonata disperata della compagna, è partito a gran velocità.

L'aspirante suicida si era rinchiuso con la sua auto in un garage. La voleva far finita col gas di scarico, ma grazie alla prontezza dei carabinieri, l'uomo è stato salvato in extremis. Il luogotenente Alberto Bosu, assieme anche ad un altro militare sardo, è arrivato appena in tempo sul posto e ha potuto prendere l'uomo e portarlo in ospedale, salvandogli così la vita.

Dell'intervento del militare originario di Macomer, nelle langhe ne parlano tutti. «Ho fatto solo il mio dovere», dice Alberto Bosu, «all'uomo ho detto anche che la vita è bella e occorre viverla, affrontando i problemi come fanno tanti altri».

Bosu è legato alla sua cittadina di origine, tanto che non perde occasione per dedicarsi al canto sardo, col coro Città di Macomer, di cui è un componente.

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