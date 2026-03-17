Cagliari, ambulanze in fila e pazienti in attesa per ore: ancora caos nei Pronto Soccorso
Il sistema non regge nonostante gli sforzi di medici e infermieri. è di nuovo emergenza nei Pronto Soccorso degli ospedali del Cagliaritano.Particolarmente critica la situazione al Policlinico di Monserrato con tempi di attesa lunghissimi sino a dieci ore. In serata 18 ambulanze in fila, bloccate davanti all'ospedale. Gravi disagi per le persone in attesa di cure, tra loro molti anziani. Anche all'ospedale Brotzu molti pazienti in attesa. Lo specchio di un sistema sanitario in grande sofferenza. Nel video la testimonianza di un figlio di un paziente in attesa al Pronto Soccorso del Policlinico a Monserrato.