Regione, aeroporti ai privati in sei mesi. Le opposizioni: «Operazione sbagliata e senza trasparenza»

Come facilmente prevedibile, volano subito le polemiche, il giorno dopo il primo via libera della Giunta Todde, alla privatizzazione dei tre aeroporti sardi in un processo che vedrà la Regione, insieme al Fondo F2i, nella rete unica di gestione, con fusione degli scali allargata al Cagliari-Elmas.

Le opposizioni, oltre a criticare l'iniziativa, insistono nel contestare la mancata trasparenza e sollecitano ancora un dibattito in Consiglio Regionale e un coinvolgimento della società civile: «Il tema degli aeroporti - sostiene Paolo Truzzu capogruppo di FDI - è un tema che interessa tutti i sardi».

Durissimo l'ex assessore ai Trasporti, il sardista Antonio Moro: «Questa Giunta non si muove come una Giunta di sinistra - dice il presidente nazionale del Psd'Az - ma come un consiglio di amministrazione di una merchant bank che conduce un'operazione con un fondo privato a danno degli interessi dei sardi».

PAOLO TRUZZU - CAPOGRUPPO FRATELLI D'ITALIA CONSIGLIO REGIONALE

UMBERTO TICCA - CAPOGRUPPO RIFORMATORI CONSIGLIO REGIONALE

ANTONIO MORO - PRESIDENTE NAZIONALE PSD'AZ - EX ASSESSORE REGIONALE TRASPORTI