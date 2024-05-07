Tragedia lavoro Casteldaccia, La Russa: "Inammissibile dover piangere l'ennesima strage sul lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 07 maggio 2024 "A Casteldaccia, in provincia di Palermo, si è consumata l'ennesima tragedia sul posto di lavoro. Si ripete un'occasione drammatica come questa quasi ogni giorno. Non è più ammissibile dover ricordare quasi tutti i giorni persone che perdono la vita mentre lavorano. Sono persone che mettono se stessi a servizio di un lavoro, e ricevono in cambio la morte" lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa in Aula per ricordare i 5 operai morti a Casteldaccia (Palermo) Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev